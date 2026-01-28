Под Ростовом школьница упала в обморок после того, как ее ударил одноклассник

В одной из школ Ростовской области 12-летняя ученица седьмого класса потеряла сознание после того, как одноклассник ударил ее головой о косяк двери. Судя по всему, нападение было спланированным, так как в этот момент другой подросток уже держал наготове заранее включенную камеру. Позже видеозапись разлетелась по чатам, а потом ее увидели сотрудники ПДН. Они уже начали проверку по факту случившегося.