Под Ростовом школьница упала в обморок после того, как ее ударил одноклассник

В одной из школ Ростовской области 12-летняя ученица седьмого класса потеряла сознание после того, как одноклассник ударил ее головой о косяк двери. Судя по всему, нападение было спланированным, так как в этот момент другой подросток уже держал наготове заранее включенную камеру. Позже видеозапись разлетелась по чатам, а потом ее увидели сотрудники ПДН. Они уже начали проверку по факту случившегося.
— В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники областного подразделения по делам несовершеннолетних. Устанавливаются и опрашиваются все участники инцидента, а также возможные очевидцы, — сказали в ГУ МВД по Ростовской области.
Также проверку начали следственный комитет и прокуратура Ростовской области.
