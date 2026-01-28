Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лесоэкспортер из Иркутской области должен выплатить более 53 млн рублей

Он был осужден за контрабанду свыше 9,4 тысячи кубометров хвойных лесоматериалов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области суд обязал лесоэкспортера выплатить государству более 53 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, индивидуальный предприниматель был осужден за контрабанду более 9,4 тысячи кубометров хвойных лесоматериалов.

— Суд признал действия мужчины незаконными и потребовал взыскать деньги, полученные от незаконного перемещения лесоматериалов через таможню, — пояснили в пресс-службе ведомства.

С осужденного взыскано более 53 миллионов рублей в качестве эквивалентной стоимости незаконно вывезенных за рубеж лесоматериалов.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в столице Приангарья авиакомпанию оштрафовали за непредоставление резервных самолетов.