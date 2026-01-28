Лесоэкспортер из Иркутской области должен выплатить более 53 млн рублей

В Иркутской области суд обязал лесоэкспортера выплатить государству более 53 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, индивидуальный предприниматель был осужден за контрабанду более 9,4 тысячи кубометров хвойных лесоматериалов.
— Суд признал действия мужчины незаконными и потребовал взыскать деньги, полученные от незаконного перемещения лесоматериалов через таможню, — пояснили в пресс-службе ведомства.
С осужденного взыскано более 53 миллионов рублей в качестве эквивалентной стоимости незаконно вывезенных за рубеж лесоматериалов.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в столице Приангарья авиакомпанию оштрафовали за непредоставление резервных самолетов.