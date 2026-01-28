В Казани суд продлил арест вору в законе Роману Сычеву

Советский районный суд Казани продлил арест вору в законе Роману Сычеву, известному как Рома Сыч. Мужчина останется под стражей до 1 апреля.
Следователь 1-го отдела по особо важным делам СКР по Татарстану Айрат Гиниятуллин попросил суд продлить меру пресечения. Сычеву и его адвокату еще предстоит ознакомиться с материалами дела перед судом.
Адвокат Андрей Лепин просил изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Он утверждал, что следственные мероприятия завершены, а все материалы у следователя. Лепин также отметил, что Сычев не скрывался от следствия и имеет прописку. Адвокат добавил, что содержание в СИЗО вредит здоровью Сычева. Подсудимый поддержал его слова, но не сказал больше ничего.
Напомним, Роман Сычева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и вымогательстве. Его задержали в апреле 2025 года. По версии следствия, мужчина предложил помочь местному жителю закрыть долг в нелегальном казино в обмен на BMW X5. В сентябре ему предъявили еще одну статью — занятие высшего положения в преступной иерархии. Подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы.
