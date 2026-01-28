Суд в Ростове назначил семь лет колонии автору фейков о военных

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор задержанному за экстремизм и фейковую информацию о Вооруженных Силах России. Об этом сегодня, 28 января, рассказали в пресс-службе судебной инстанции.
По данным следствия, речь идет о публикациях в телеграм-канале, который был доступен на территории с действующим военным положением. Автор разместил в своем профиле комментарии против власти, а в июне 2023 года под видом достоверных сведений опубликовал ложные данные о военных.
— Подсудимого признали виновным и назначили семь лет колонии общего режима, — прокомментировали в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Приговор вынесли по двум статьям: «Публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Добавим, решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
