Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СПЧ требует сажать в тюрьму «кухонных боксёров» после страшной истории с кубанской моделью

Тему домашнего насилия в России необходимо снова выносить на повестку и серьёзно ужесточать ответственность за подобного рода деяния. Об этом Life.ru заявил председатель Национального антикоррупционного комитета и член СПЧ Кирилл Кабанов, комментируя резонансную историю с жестоко избитой моделью Анжеликой Тартановой в Москве.

Источник: AP 2024

«Я считаю, что её [тему домашнего насилия] надо ужесточать, поскольку случаев домашнего насилия, кстати, не только со стороны мужчин, но и женщин, достаточно много. Мужчин, конечно, больше. Мужчины, назовём их, особи мужского пола, скажем так — это более частые истории. Поэтому я думаю, что надо усилить ответственность как за преследование, так и за насилие. Любую форму преследования надо вводить в уголовную ответственность, надо вводить судебные запреты».

Кабанов считает, что также необходимо ввести обязательные оплаты лечения жертв домашнего насилия или страховые выплаты.

Он подчеркнул, что практика, при которой фигуранты подобных дел отделываются домашним арестом или мировыми соглашениями, создает угрозу для других женщин. По мнению члена СПЧ, такие преступления должны наказываться реальными сроками лишения свободы, а не мягкими мерами.

Кабанов отметил, что трагедия с моделью — далеко не единичный случай, и без ужесточения законодательства подобные истории будут повторяться.

Напомним, что Тартанова пропала в декабре прошлого года, при этом в последний раз её видели 28 ноября в компании неизвестного мужчины. Как сообщали близкие, девушка вела активную жизнь в соцсетях, ежедневно публикуя новости, поэтому её внезапное молчание вызвало тревогу. Позже выяснилось, что она находится в больнице с тяжёлой черепно-мозговой травмой, полученной от ударов по голове, из-за чего перестала узнавать своего сына и родителей. Девушка лишилась половины головы, однако она заключила мировое соглашение с обвиняемым по её делу.