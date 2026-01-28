СПЧ требует сажать в тюрьму «кухонных боксёров» после страшной истории с кубанской моделью

«Я считаю, что её [тему домашнего насилия] надо ужесточать, поскольку случаев домашнего насилия, кстати, не только со стороны мужчин, но и женщин, достаточно много. Мужчин, конечно, больше. Мужчины, назовём их, особи мужского пола, скажем так — это более частые истории. Поэтому я думаю, что надо усилить ответственность как за преследование, так и за насилие. Любую форму преследования надо вводить в уголовную ответственность, надо вводить судебные запреты».
Он подчеркнул, что практика, при которой фигуранты подобных дел отделываются домашним арестом или мировыми соглашениями, создает угрозу для других женщин. По мнению члена СПЧ, такие преступления должны наказываться реальными сроками лишения свободы, а не мягкими мерами.
Кабанов отметил, что трагедия с моделью — далеко не единичный случай, и без ужесточения законодательства подобные истории будут повторяться.
Напомним, что Тартанова пропала в декабре прошлого года, при этом в последний раз её видели 28 ноября в компании неизвестного мужчины. Как сообщали близкие, девушка вела активную жизнь в соцсетях, ежедневно публикуя новости, поэтому её внезапное молчание вызвало тревогу. Позже выяснилось, что она находится в больнице с тяжёлой черепно-мозговой травмой, полученной от ударов по голове, из-за чего перестала узнавать своего сына и родителей. Девушка лишилась половины головы, однако она заключила мировое соглашение с обвиняемым по её делу.