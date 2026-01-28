СПЧ требует сажать в тюрьму «кухонных боксёров» после страшной истории с кубанской моделью

Напомним, что Тартанова пропала в декабре прошлого года, при этом в последний раз её видели 28 ноября в компании неизвестного мужчины. Как сообщали близкие, девушка вела активную жизнь в соцсетях, ежедневно публикуя новости, поэтому её внезапное молчание вызвало тревогу. Позже выяснилось, что она находится в больнице с тяжёлой черепно-мозговой травмой, полученной от ударов по голове, из-за чего перестала узнавать своего сына и родителей. Девушка лишилась половины головы, однако она заключила мировое соглашение с обвиняемым по её делу.