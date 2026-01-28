Сотрудников РЖД обвинили в получении взяток при ремонте вагонов

По версии следствия, с июня 2020 по январь 2026 года руководители отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры создали ОПГ для получения взяток от представителей вагоноремонтных предприятий по всей России. Как полагает СК, они обеспечивали предприятиям необоснованно высокие показатели в рейтинге безотказной работы, а также скрывали факты некачественного ремонта, изготовления и модернизации грузовых вагонов, внося корректировки в отчеты на основании поддельных документов предприятий.