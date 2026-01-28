Прокуратура проверяет школы в Уфе и Белорецком районе после жалоб на холод

Ведомство проверит, как обеспечивается тепло в учебных заведениях и соблюдаются ли нормы. В администрации Кировского района Уфы объяснили, что в лицее начался капитальный ремонт, и старшеклассников временно перевели в менее утепленные кабинеты. С 26 января занятия в этих помещениях прекратили.