Прокуратура проверяет школы в Уфе и Белорецком районе после жалоб на холод

В Башкирии вновь пожаловались на холод в школах. После истории в верхнеяркеевской школе, о которой рассказала Екатерина Мизулина, прокуратура начала проверку и выявила аналогичные проблемы в уфимском лицее № 5 и школе в селе Бриштамак Белорецкого района.
Ведомство проверит, как обеспечивается тепло в учебных заведениях и соблюдаются ли нормы. В администрации Кировского района Уфы объяснили, что в лицее начался капитальный ремонт, и старшеклассников временно перевели в менее утепленные кабинеты. С 26 января занятия в этих помещениях прекратили.
В Белорецком районе в управлении образования заявили, что в основной школе проблем нет, а в ее филиале в селе Бриш похолодало из-за морозов до −38°. После подачи дополнительного тепла температура нормализовалась.
