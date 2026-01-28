Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверяет школы в Уфе и Белорецком районе после жалоб на холод

Ученики двух новых школ в Башкирии пожаловались на низкую температуру в классах.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вновь пожаловались на холод в школах. После истории в верхнеяркеевской школе, о которой рассказала Екатерина Мизулина, прокуратура начала проверку и выявила аналогичные проблемы в уфимском лицее № 5 и школе в селе Бриштамак Белорецкого района.

Ведомство проверит, как обеспечивается тепло в учебных заведениях и соблюдаются ли нормы. В администрации Кировского района Уфы объяснили, что в лицее начался капитальный ремонт, и старшеклассников временно перевели в менее утепленные кабинеты. С 26 января занятия в этих помещениях прекратили.

В Белорецком районе в управлении образования заявили, что в основной школе проблем нет, а в ее филиале в селе Бриш похолодало из-за морозов до −38°. После подачи дополнительного тепла температура нормализовалась.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше