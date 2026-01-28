В Подмосковье арестовали курьера мошенников, похитившего почти 5 млн рублей у участника СВО

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД «Пушкинское» установили и задержали исполнявшего роль курьера молодого москвича. Сейчас оперативники устанавливают организаторов преступления и проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям в Подмосковье.