В Подмосковье арестовали курьера мошенников, похитившего почти 5 млн рублей у участника СВО

Пушкинский городской суд заключил под стражу 26-летнего жителя Москвы, подозреваемого в крупном мошенничестве. Жертвой преступной схемы стал 25-летний участник спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Потерпевшему позвонил лжесотрудник Росфинмониторинга и убедил его, что персональные данные скомпрометированы. Для «сохранения» сбережений бойцу предложили передать наличные доверенному лицу якобы для декларирования. Таким образом мужчина лишился более 4,9 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД «Пушкинское» установили и задержали исполнявшего роль курьера молодого москвича. Сейчас оперативники устанавливают организаторов преступления и проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям в Подмосковье.
Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На время следствия фигурант отправлен в СИЗО.