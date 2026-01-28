Ричмонд
СВО
В Смоленске сотрудницу ФНС осудили за сговор и взятку в виде тура в Турцию

СМОЛЕНСК, 28 января. /ТАСС/. Промышленный районный суд Смоленска приговорил к 2,5 года колонии бывшего руководителя налоговой системы Смоленской области, признанной виновной в разглашении налоговой тайны и получении взятки в крупном размере от предпринимателя. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по региону.

Источник: Freepik

«Промышленным районным судом г. Смоленска должностное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК России, и приговорено к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, в мае 2024 года УФСБ России по Смоленской области пресекло противоправную деятельность 57-летней руководительницы региональной налоговой службы. Она вступила в преступный сговор с 43-летним бизнесменом, бенефициаром 14 юридических лиц. Используя служебное положение, чиновница систематически консультировала предпринимателя по схемам уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения НДС через подконтрольные ему компании. В качестве взятки за покровительство бизнесмен оплатил для нее туристическую путевку в Турцию стоимостью более 180 тыс. рублей.

В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Помимо лишения свободы суд назначил виновной штраф в трехкратном размере взятки и лишил ее права занимать определенные должности на пять лет.