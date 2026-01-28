В Смоленске сотрудницу ФНС осудили за сговор и взятку в виде тура в Турцию

По данным ведомства, в мае 2024 года УФСБ России по Смоленской области пресекло противоправную деятельность 57-летней руководительницы региональной налоговой службы. Она вступила в преступный сговор с 43-летним бизнесменом, бенефициаром 14 юридических лиц. Используя служебное положение, чиновница систематически консультировала предпринимателя по схемам уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения НДС через подконтрольные ему компании. В качестве взятки за покровительство бизнесмен оплатил для нее туристическую путевку в Турцию стоимостью более 180 тыс. рублей.