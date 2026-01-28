Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гадалке из Столбцов грозит 12 лет за снятие порчи с белорусов за 80 000 рублей

Гадалка из Столбцов выманила 80 тысяч рублей у мужчины и женщины, снимая с них порчу.

Источник: Комсомольская правда

Гадалка из Столбцов может сесть на 12 лет за снятие порчи, сообщили в УВД Минского облисполкома.

В милицию обратилась 46-летняя минчанка, сообщившая, что в августе 2025-го из-за проблем в семье она обратилась к 37-летней жительнице Столбцов, назвавшей себя гадалкой. «Ведунья» сделала расклад на картах и сказала, что у женщины серьезные проблемы, предложив снять порчу. За «магический» обряд та перечислила 37 тысяч белорусских рублей, в том числе из денег, которые взяла в кредит. Фигурантке удавалось обманывать минчанку вплоть до декабря 2025-го.

Кроме того, на нее заявил 53-летний житель Столбцовского района. Мужчина также в сети нашел объявление о снятии порчи, прислал фото лица, ладони и запястья, а также перечислил 42 тысячи рублей, чтобы порчу сняли.

Правоохранители выяснили, что полученные за снятие порчи деньги женщина потратила на свои нужды, а часть проиграла в онлайн-казино.

Ей инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Задержанной грозит до 12 лет тюрьмы.

Тем временем милиция задержала трех жителей Могилева за пропаганду нацизма.

Еще мы писали, что производство аммиака приостановлено на «Гродно Азоте»: «Угрозы экологии нет».