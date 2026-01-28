Гадалке из Столбцов грозит 12 лет за снятие порчи с белорусов за 80 000 рублей

В милицию обратилась 46-летняя минчанка, сообщившая, что в августе 2025-го из-за проблем в семье она обратилась к 37-летней жительнице Столбцов, назвавшей себя гадалкой. «Ведунья» сделала расклад на картах и сказала, что у женщины серьезные проблемы, предложив снять порчу. За «магический» обряд та перечислила 37 тысяч белорусских рублей, в том числе из денег, которые взяла в кредит. Фигурантке удавалось обманывать минчанку вплоть до декабря 2025-го.