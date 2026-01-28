Ричмонд
В новосибирском трамвае № 14 загорелась проводка

Инцидент случился 28 января.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в трамвае на маршруте № 14 произошло возгорание. Инцидент случился 28 января в 18:15, пожар начался в проводке под вагоном. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Экипаж трамвая самостоятельно и оперативно ликвидировал возгорание. Благодаря их действиям удалось избежать серьезных последствий.

Напомним, что В Новосибирске горела машина во дворе на улице Владимира Высоцкого. Загорелся автомобиль марки Nissan Cube. По предварительным данным, огонь вспыхнул под капотом.