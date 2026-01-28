В Казахстане умер актер Анатолий Креженчуков

Анатолий Креженчуков был актером Государственного академического русского театра драмы имени Михаила Лермонтова. Творческую карьеру начал в 1973 году после окончания Института искусств имени Курмангазы, дебютировав в роли Кузьмы Балясникова в спектакле «Сказки старого Арбата». За более чем 40 лет работы на сцене создал свыше сотни образов, среди которых Дон Хуан («Чудеса преображения»), доктор Макаров («Варвары»), Городулин («На всякого мудреца довольно простоты»), Симеонов-Пищик («Вишневый сад») и Городничий («Ревизор»). Он также снимался в первом в истории современного Казахстана телесериале под названием «Перекресток».