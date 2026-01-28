Ричмонд
Уфа оказалась в «середняках» рейтинга по работе общественного транспорта

Уфа не вошла ни в список лучших, ни в список худших по транспорту.

Источник: Комсомольская правда

Уфа показала средний результат в общероссийском рейтинге, оценивающем качество работы общественного транспорта. Исследование подготовил глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Согласно опубликованным данным, столица Башкирии не смогла войти ни в список лидеров, ни в антирейтинг населенных пунктов с самыми большими проблемами в этой сфере.

Первые три места среди городов с лучшей транспортной системой заняли Пермь, Челябинск и Нижний Новгород. В число аутсайдеров, где ситуация оценивается как наиболее сложная, попали Ульяновск, Иваново и Иркутск.

