Уфа оказалась в «середняках» рейтинга по работе общественного транспорта

Уфа показала средний результат в общероссийском рейтинге, оценивающем качество работы общественного транспорта. Исследование подготовил глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Согласно опубликованным данным, столица Башкирии не смогла войти ни в список лидеров, ни в антирейтинг населенных пунктов с самыми большими проблемами в этой сфере.
Первые три места среди городов с лучшей транспортной системой заняли Пермь, Челябинск и Нижний Новгород. В число аутсайдеров, где ситуация оценивается как наиболее сложная, попали Ульяновск, Иваново и Иркутск.
