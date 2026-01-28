Ричмонд
В Кукморском районе на пожаре погиб 65-летний мужчина

В деревне Татарская Тулба на улице Зеленой загорелся частный дом.

Источник: Комсомольская правда

В Кукморском районе на пожаре погиб человек. В деревне Татарская Тулба на улице Зеленой загорелся частный дом. Пожарные прибыли на место, когда горел одноэтажный бревенчатый дом и веранда общей площадью 49 квадратных метров. Во время тушения и разбора завалов было найдено тело 65-летнего мужчины, сообщает МЧС Татарстана.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Напомним, с начала 2026 года в Татарстане на пожарах погибли четыре человека. Всего с 31 декабря было зафиксировали 89 возгораний.