В Кукморском районе на пожаре погиб 65-летний мужчина

В Кукморском районе на пожаре погиб человек. В деревне Татарская Тулба на улице Зеленой загорелся частный дом. Пожарные прибыли на место, когда горел одноэтажный бревенчатый дом и веранда общей площадью 49 квадратных метров. Во время тушения и разбора завалов было найдено тело 65-летнего мужчины, сообщает МЧС Татарстана.