Суд продлил арест бывшего замгубернатора Ростовской области

Суд в Ростове-на-Дону продлил на полгода арест экс-замгубернатора Гончарова.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, проходящего по делу о незаконном расходовании бюджетных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В среду суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Гончарова, а также бывшего замгубернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского, его бывшего зама Ольги Горбаневой и предпринимателя Вадима Ванеева. В зависимости от роли они обвиняются по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

«Избрать Гончарову меру пресечения в виде содержания под стражей на шесть месяцев, до 23 июля 2026 года включительно», — сказал судья.

Кроме того, по ходатайству гособвинителя суд продлил на полгода арест, наложенный на имущество семьи Гончарова, в том числе квартиру в Ростове-на-Дону, земельные участки в Аксайском и Константиновском районах области, жилой дом и здание.

Следующее заседание по уголовному делу назначено на 18 февраля, 15.30 мск.

По версии следствия, в 2018 году, занимая должности первого замгубернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия региона и замминистра, обвиняемые обеспечили получение субсидий группой компаний, занимающихся производством мяса птицы. Выплаты предназначались для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, однако финансово-хозяйственное положение организаций не позволяло получить такие меры поддержки. Это повлекло незаконное расходование бюджетных средств в размере свыше 155 миллионов рублей.