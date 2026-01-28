SHOT: вышедший из России танкер сломался у Гибралтара и привлек внимание ВМС трех стран

Нефтяной танкер Chariot Tide («Колесница прилива»), вышедший из российского порта Усть-Луга, почти неделю находится в аварийном состоянии на входе в Гибралтарский пролив. Из-за поломки двигателя судно потеряло управление, что вызвало тревогу у оборонных ведомств Испании, Марокко и Великобритании. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По данным канала, на борту идущего под флагом Мозамбика танкера находятся пять граждан России. Проблемы с двигателем возникли около недели назад, когда судно находилось в территориальных водах Марокко. Из-за начавшегося шторма потерявшее управление судно начало сносить в сторону оживленных судоходных путей.
На данный момент его отбуксировали в безопасную зону у испанского побережья Коста-дель-Соль. За перемещением судна следили военные трех стран: Испания вывела шесть кораблей, к ним присоединились силы Британии и Марокко. Ожидается, что в ближайшее время судно будет транспортировано в порт для проведения ремонтных работ.
Chariot Tide вышел из ленинградского порта Усть-Луга 22 декабря. В западных СМИ и профильных ведомствах танкер связывают с так называемым «теневым флотом» России; судно находится под международными санкциями.
Это не первое происшествие с нефтяными судами в акватории Средиземного моря за последнее время. Ранее ВМС Франции задержали вышедший из Мурманска танкер Grinch.