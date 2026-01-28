SHOT: вышедший из России танкер сломался у Гибралтара и привлек внимание ВМС трех стран

На данный момент его отбуксировали в безопасную зону у испанского побережья Коста-дель-Соль. За перемещением судна следили военные трех стран: Испания вывела шесть кораблей, к ним присоединились силы Британии и Марокко. Ожидается, что в ближайшее время судно будет транспортировано в порт для проведения ремонтных работ.