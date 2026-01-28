Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обманул на 5 миллионов леев: Мошенник в Кишиневе обещал своим жертвам люксовые авто и дешевое жилье

За семь доказанных эпизодов преступлений мужчина получил 12 лет лишения свободы в колонии закрытого типа.

Источник: Комсомольская правда

Суд Кишинева вынес приговор 47-летнему мошеннику, который на протяжении 15 лет обманывал людей, обещая им элитные авто и дешевое жилье. За семь доказанных эпизодов преступлений мужчина получил 12 лет лишения свободы в колонии закрытого типа.

Преступная схема строилась на доверии: подсудимый брал у клиентов крупные суммы в валюте под обещание пригнать люксовые иномарки по ценам значительно ниже рыночных или помочь с выгодной покупкой квартиры. В других случаях он забирал чужие автомобили якобы для перепродажи, после чего присваивал и деньги, и транспорт себе.

Общий ущерб превысил 5 миллионов леев, при этом осужденный отказался признавать вину, несмотря на то, что ранее уже был судим за точно такие же махинации.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Куда уехал цирк: Почему в Молдове фокус с обманом избирателей с помощью спортсменов, музыкантов и ректоров второй раз повторить не удастся.

Бостан вспомнил, что он ректор, Никита обнаружила, что стала мамой — выполнив заказ партии, они побросали мандаты депутатов, обдурив избирателей (далее…).

В нашей стране жить и есть опасно: Кто и зачем травит жителей Молдовы опасными для здоровья продуктами.

Создается ощущение, что над нами ставят бесчеловечный эксперимент (далее…).

Новая беда для автомобилистов: В Молдове может закончиться бензин.

Обратный отсчёт пошёл — бензина в Молдове осталось на несколько дней (далее…).