Обманул на 5 миллионов леев: Мошенник в Кишиневе обещал своим жертвам люксовые авто и дешевое жилье

Преступная схема строилась на доверии: подсудимый брал у клиентов крупные суммы в валюте под обещание пригнать люксовые иномарки по ценам значительно ниже рыночных или помочь с выгодной покупкой квартиры. В других случаях он забирал чужие автомобили якобы для перепродажи, после чего присваивал и деньги, и транспорт себе.