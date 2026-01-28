Обманул на 5 миллионов леев: Мошенник в Кишиневе обещал своим жертвам люксовые авто и дешевое жилье

Суд Кишинева вынес приговор 47-летнему мошеннику, который на протяжении 15 лет обманывал людей, обещая им элитные авто и дешевое жилье. За семь доказанных эпизодов преступлений мужчина получил 12 лет лишения свободы в колонии закрытого типа.
Преступная схема строилась на доверии: подсудимый брал у клиентов крупные суммы в валюте под обещание пригнать люксовые иномарки по ценам значительно ниже рыночных или помочь с выгодной покупкой квартиры. В других случаях он забирал чужие автомобили якобы для перепродажи, после чего присваивал и деньги, и транспорт себе.
Общий ущерб превысил 5 миллионов леев, при этом осужденный отказался признавать вину, несмотря на то, что ранее уже был судим за точно такие же махинации.
