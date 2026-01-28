В Ростове пощечина из мести обернулась тяжелой травмой

В Ворошиловском районном суде Ростова огласили приговор мужчине, который чуть не лишил жизни бывшего напарника. Как потом расскажет Евгений, он работал с Анатолием на стройке. Мужчины неплохо общались и, можно сказать, даже дружили.
Но отношения между коллегами испортились после одного случая. Как-то 50-летний Евгений, у которого есть дочь, увидел, как Анатолий обидел незнакомку. Заступиться за нее ростовчанин не успел.
— Девушка была похожа на мою дочь. Я хорошо запомнил ее лицо, — объяснил он.
Вскоре после того случая Евгений уволился, а через шесть месяцев случайно увидел экс-напарника на улице. В этот момент у него созрел план мести. Мужчина дал знакомому пощечину и пошел по своим делам дальше.
Анатолий догнал его и ранил в шею. Врачи скорой помощи отвезли пострадавшего в больницу и прооперировали его. В отношении Анатолия возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии особого режима.
