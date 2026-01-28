Ричмонд
Житель Ростовской области потерял 1,3 млн рублей, заказав иномарку из Европы

Житель Дона стал жертвой мошенников из-за мечты об иномарке.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ростовской области потерял сбережения после того, как заказал иномарку из Европы. Детали рассказали в ГУ МВД России по региону.

Разбираться в ситуации полицейские начали после заявления от 26-летнего автолюбителя из Цимлянского района. Пострадавший признался, что в декабре 2024 года увидел рекламу о продаже «Митсубиси L200» (Mitsubishi L200). Цена мужчину полностью устроила, и он связался с продавцом.

Обговорили все нюансы, продавец отправил агентский договор с данными фирмы и характеристиками ТС. Сначала нужно было 75 тысяч рублей, якобы для оформления транспортировочных документов и на оплату услуг брокера. Клиент перевел. Потом начали появляться все новые и новые причины для перечисления средств.

В итоге под различными предлогами «представители организации» получили от заявителя 1 млн 330 тысяч рублей, и эта цена в два раза превысила заявленную в договоре.

Покупатель попытался связаться с продавцом, но получал отговорки, а еще через время ему перестали отвечать. Сейчас по факту произошедшего возбужденно дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

