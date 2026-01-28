Женщина из Малориты подралась с инспектором ГАИ, а теперь ей грозит семь лет

Как рассказали правоохранители, некоторое время назад сотрудники ГАИ Малоритского РОВД осуществляли надзор за дорожным движением. В их поле зрения оказалась 48-летняя местная жительница, которая нарушала ПДД: ехала на электровелосипеде по проезжей части, создавая тем самым опасность и для себя, и для других участников дорожного движения.