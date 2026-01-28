Женщина из Малориты подралась с инспектором ГАИ, а теперь ей грозит семь лет

48-летняя жительница Малориты подралась с инспектором ГАИ, в отношении нее возбуждено уголовное дело, фигурантке грозит до семи лет лишения свободы.
Как рассказали правоохранители, некоторое время назад сотрудники ГАИ Малоритского РОВД осуществляли надзор за дорожным движением. В их поле зрения оказалась 48-летняя местная жительница, которая нарушала ПДД: ехала на электровелосипеде по проезжей части, создавая тем самым опасность и для себя, и для других участников дорожного движения.
Сотрудники ГАИ сделали ей замечание, указали покинуть опасный участок дороги.
— Однако женщина, с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников милиции оказала активное сопротивление и нанесла удар правоохранителю. После чего была задержана и водворена в изолятор временного содержания, — сообщили правоохранители.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, которое ей грозит, до семи лет лишения свободы.
