В Казани каршеринговое авто столкнулось с пассажирским электропоездом

В ДТП пострадали два человека.

Источник: t.me/ptprok

Днем в среду, 28 декабря, в Кировском районе Казани на железнодорожном перегоне Лагерная — Новое Аракчино произошло ДТП, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

На указанном участке произошло столкновение каршерингового автомобиля Chery Tiggo с пассажирским электропоездом «Казань-Канаш». По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, которые находились в машине. Проводится, в том числе, прокурорская проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.