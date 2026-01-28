В Казани каршеринговое авто столкнулось с пассажирским электропоездом

На указанном участке произошло столкновение каршерингового автомобиля Chery Tiggo с пассажирским электропоездом «Казань-Канаш». По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, которые находились в машине. Проводится, в том числе, прокурорская проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.