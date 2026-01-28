На дороге Самара — Бугуруслан 28 января столкнулись внедорожник и автобус

ДТП произошло на трассе Самара — Бугуруслан 28 января. На 33 километре в Кинельском районе в 13.40 столкнулись автобус Iveco и внедорожник УАЗ. Подробностями поделились в ГУ МВД России по Самарской области.
«47-летний водитель автобуса нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части», — следует из пресс-релиза ведомства.
В результате автобус столкнулся с внедорожником, который ехал по встречке. За его рулем был 37-летний мужчина.
К счастью, пассажиров в автобусе не было, и он не ездит по маршруту. А вот оба водителя получили травмы, их отправили в больницу.
