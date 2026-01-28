Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дороге Самара — Бугуруслан 28 января столкнулись внедорожник и автобус

Два водителя пострадали в ДТП под Самарой.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП произошло на трассе Самара — Бугуруслан 28 января. На 33 километре в Кинельском районе в 13.40 столкнулись автобус Iveco и внедорожник УАЗ. Подробностями поделились в ГУ МВД России по Самарской области.

«47-летний водитель автобуса нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части», — следует из пресс-релиза ведомства.

В результате автобус столкнулся с внедорожником, который ехал по встречке. За его рулем был 37-летний мужчина.

К счастью, пассажиров в автобусе не было, и он не ездит по маршруту. А вот оба водителя получили травмы, их отправили в больницу.

В Тольятти утром 28 января легковушка сбила мужчину на переходе, пешеход погиб.