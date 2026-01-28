В Дзержинском районе Перми ликвидировали пожар складских помещений

В Перми около 100 сотрудников МЧС с раннего утра 28 января участвовали в ликвидации пожара складских помещениях на ул. Дзержинского. На это время ограничили движение общественного транспорта вблизи очага возгорания.
По информации краевого МЧС, сообщение о пожаре в одноэтажном железобетонном здании высотой 15 метров поступило в 06:15. Огонь охватил 1000 кв. метров складских помещений вблизи тоннелей под Транссибом. Для ликвидации пожара привлекли 94 огнеборца и 26 единиц специальной техники.
Ликвидация пожара осложнялось высокой горючей нагрузкой. Локализовать огонь удалось в 07:38, ликвидировать его последствия — 19:45 28 января.
«Пострадавших на пожаре нет. Причину возгорания установит дознаватель МЧС России», — сообщили в краевом чрезвычайном ведомстве.