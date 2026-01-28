В Ростовской области возбудили дело после инцидента в школе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после инцидента в школе Аксайского района Ростовской области, где ученик ударил одноклассницу по голове, и она потеряла сознание, сообщило СУСК России по региону.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором подросток стоит в коридоре возле дверного проема, а когда туда подходит ученица, бьет ее рукой по голове. Девочка падает. Полиция и прокуратура организовали проверку.
«С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Аксайскому району следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.