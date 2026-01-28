В Ростовской области возбудили дело после инцидента в школе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после инцидента в школе Аксайского района Ростовской области, где ученик ударил одноклассницу по голове, и она потеряла сознание, сообщило СУСК России по региону.