С апреля Уфу и Самару может соединить новый скоростной электропоезд

Между Уфой и Самарой планируют запустить прямое сообщение на скоростном электропоезде «Ласточка». Как сообщил на пресс-конференции начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, его запуск возможен уже 30 апреля.
По его словам, подготовительные работы практически завершены, осталось лишь подписать несколько документов. Дмитриев выразил уверенность, что все технические и организационные вопросы решены, и поезд готов к выходу на маршрут.
Добавим, что маршрут будущего электропоезда пройдет по территории Самарской и Оренбургской областей и Башкирии. Изначально «Ласточка» будет курсировать по этому направлению только по пятницам, субботам и воскресеньям.
