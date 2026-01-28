Ричмонд
Под Ростовом на учет поставили подростка, после чьего удара упала в обморок девочка

Родителя школьника, после удара которого одноклассница упала в обморок, оштрафуют.

Источник: Комсомольская правда

Подростка из Ростовской области, ударившего одноклассницу, после чего она упала в обморок, поставили на учет в полиции. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Ростовской области.

Напомним, в сеть попало видео, где в одной из школ подросток во время конфликта ударил девочку. От удара она потеряла сознание.

— На место сразу выехали сотрудники полиции. Работают инспекторы по делам несовершеннолетних из районного и областного управлений. Они опрашивают всех участников конфликта и возможных свидетелей. Цель — установить все обстоятельства произошедшего, — прокомментировала замначальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Ростовской области Ольга Бухавец.

В отношении родителя подростка уже составлен административный протокол. Его обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Сам школьник поставлен на профилактический учет в полиции.

— Профилактическая работа со всеми участниками инцидента продолжается.

