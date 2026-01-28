Врачи не смогли установить причину странной смерти россиянина на Бали

Причину смерти гражданина России, тело которого нашли на Бали, до сих пор не установили. Об этом сообщили в местной больнице, куда было доставлено тело, пишет РИА Новости.
По данным медучреждения, тело находится в морге, но официальное вскрытие ещё не проводилось. Врачи не могут подтвердить предварительный вывод полиции о том, что россиянин скончался от сердечного приступа.
«Что касается причины смерти, мы не можем ее установить, поскольку его осматривал врач из другой клиники, а вскрытие еще не проводилось», — сообщили в больнице Ari Canti.
Ранее в посольстве России в Индонезии сообщили, что дипломаты выясняют обстоятельства гибели соотечественника. Его тело было обнаружено 27 января в номере отеля в районе Убуд, где мужчина проживал с июня 2025 года.
