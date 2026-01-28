Ричмонд
Врачи не смогли установить причину странной смерти россиянина на Бали

Причину смерти гражданина России, тело которого нашли на Бали, до сих пор не установили.

Причину смерти гражданина России, тело которого нашли на Бали, до сих пор не установили. Об этом сообщили в местной больнице, куда было доставлено тело, пишет РИА Новости.

По данным медучреждения, тело находится в морге, но официальное вскрытие ещё не проводилось. Врачи не могут подтвердить предварительный вывод полиции о том, что россиянин скончался от сердечного приступа.

«Что касается причины смерти, мы не можем ее установить, поскольку его осматривал врач из другой клиники, а вскрытие еще не проводилось», — сообщили в больнице Ari Canti.

Ранее в посольстве России в Индонезии сообщили, что дипломаты выясняют обстоятельства гибели соотечественника. Его тело было обнаружено 27 января в номере отеля в районе Убуд, где мужчина проживал с июня 2025 года.

