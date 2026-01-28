В Петербурге раскрыли ресурсную сеть телефонных мошенников

«Задержанными оказались жители Ленинградской области: мужчина 1997 года рождения и девушка 2005 года рождения. Пара организовала техническую поддержку членам группировки, которая наладила схему по дистанционному хищению денежных средств у россиян путем рассылки сообщений и осуществления телефонных звонков под видом различных государственных структур для выманивания кодов доступа от банковских приложений», — сказал собеседник агентства.