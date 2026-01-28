В Петербурге раскрыли ресурсную сеть телефонных мошенников

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Силовые структуры Санкт-Петербурга вскрыли ресурсную сеть так называемых «телефонных мошенников» и задержали сотрудников технического центра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Задержанными оказались жители Ленинградской области: мужчина 1997 года рождения и девушка 2005 года рождения. Пара организовала техническую поддержку членам группировки, которая наладила схему по дистанционному хищению денежных средств у россиян путем рассылки сообщений и осуществления телефонных звонков под видом различных государственных структур для выманивания кодов доступа от банковских приложений», — сказал собеседник агентства.
По данным следствия, таким образом преступники похитили более 30 миллионов рублей у граждан. В ходе обыска у задержанных были изъяты два SIM-бокса и более 600 SIM-карт.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пуска трафика или виртуальной телефонной станции» и части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере», уточнили в правоохранительных органах.