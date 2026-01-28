СМИ: Генпрокуратура РФ может изъять холдинг «Новоросцемент» в пользу государства

Генеральная прокуратура России может изъять один из крупнейших цементных заводов страны, «Новоросцемент», в пользу государства. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исковое заявление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева.
По информации издания, бизнесмен Лев Кветной, являющийся гражданином Израиля и Кипра, может потерять контроль над «Новоросцементом», одним из ведущих производителей цемента в России. Указывается, что Кветной незаконно владеет этим стратегически важным для страны бизнесом, а также ему вменяют незаконный вывод средств за границу.
В заявлении Ткачева подчеркивается, что «Новоросцемент» является одним из крупнейших цементных производителей в стране, полностью удовлетворяющим потребности строительного сектора Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и занимающим доминирующее положение на рынке. Активы холдинга оцениваются более чем в 45 миллиардов рублей, а его годовой доход составляет 46 миллиардов рублей.
Кроме того, Генпрокуратура установила, что иностранный контроль над «Новоросцементом» был установлен без уведомления ФАС России и согласования с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями, говорится в материале.
Осенью Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства акции и доли в уставных капиталах компаний, связанных с уральскими бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, сообщили источники РБК. В перечень вошли промышленные предприятия, банки, пенсионные фонды и энергетические компании.