СМИ: Генпрокуратура РФ может изъять холдинг «Новоросцемент» в пользу государства

По информации издания, бизнесмен Лев Кветной, являющийся гражданином Израиля и Кипра, может потерять контроль над «Новоросцементом», одним из ведущих производителей цемента в России. Указывается, что Кветной незаконно владеет этим стратегически важным для страны бизнесом, а также ему вменяют незаконный вывод средств за границу.