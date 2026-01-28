В Таиланде таксист устроил скандал из-за отказа доплатить ему 49 рублей

В Таиланде водитель мототакси устроил скандал после того, как две туристки отказались доплатить ему 20 бат (около 49 рублей) за поездку, пишет Khaosod.
Инцидент произошел в курортном городе Паттайя 25 января. Водителю мототакси поступил заказ. Когда он приехал на место, то обнаружил двух туристок и сообщил им, что плата за проезд будет взиматься за каждую из них.
По прибытии к отелю водитель попросил туристок заплатить 60 бат. Однако путешественницы дали ему только 40 бат. В результате ситуация переросла в конфликт. Таксист стал записывать происходящее на видео и ругаться на тайском языке.
«Они (туристки — прим. ред.), казалось, были готовы заплатить, но он (таксист — прим. ред.) признал, что потерял самообладание и не взял никаких дополнительных денег», — сказано в материале.
Впоследствии водитель мототакси выложил видео в Сеть. Это вызвало неоднозначную реакцию пользователей, некоторые осудили водителя за агрессию.