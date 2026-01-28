9-летний мальчик погиб в «ничейном» колодце: прокуратура организовала проверку из-за трагедии в Нязепетровске

Ситуацию взяли на контроль региональные власти. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Нязепетровск направлена комиссия министерства ЖКХ, которая должна установить принадлежность колодца и причины, по которым он находился в открытом состоянии. Проверки и разбирательства по факту трагедии продолжаются.