9-летний мальчик погиб в «ничейном» колодце: прокуратура организовала проверку из-за трагедии в Нязепетровске

Прокуратура Нязепетровска организовала проверку по факту гибели 9-летнего мальчика, тело которого обнаружили в колодце, заполненном грунтовыми водами. Трагедия произошла 28 января в городе Нязепетровске Челябинской области.
В надзорном ведомстве заявили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям и бездействию должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию системы водоотведения и инженерных объектов. По итогам разбирательства прокуратура примет меры прокурорского реагирования.
Ранее в правительстве Челябинской области сообщили, что ребенок 2016 года рождения упал в открытый люк колодца. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть мальчика. Предварительно установлено, что опасный объект оказался бесхозным и не состоял на балансе коммунальных предприятий муниципалитета.
Ситуацию взяли на контроль региональные власти. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Нязепетровск направлена комиссия министерства ЖКХ, которая должна установить принадлежность колодца и причины, по которым он находился в открытом состоянии. Проверки и разбирательства по факту трагедии продолжаются.