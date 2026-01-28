Дом экс-главы ГИБДД Ставрополья с «золотым унитазом» и купелью выставили на торги

Пятый кассационный суд рассмотрит жалобу адвоката Алексея Сафонова, бывшего начальника УГИБДД по Ставропольскому краю, более известного как «гаишник с золотым унитазом». Его особняк в окрестностях Ставрополя выставлен на аукцион. Об этом сообщает «АиФ-СК».
Суд установил, что Алексей Сафонов организовал преступную схему по незаконной продаже пропусков для водителей большегрузных автомобилей — нечто вроде «оберегов» от инспекторов ГИБДД. Водители, имеющие такие пропуска, которые размещали их на лобовом стекле, не подвергались остановкам и наказаниям за административные правонарушения со стороны подчиненных Сафонова.
Эта схема действовала с 2013 по 2021 год, в результате чего Сафонов и его сообщники заработали 21,8 миллиона рублей.
Сафонов «прославился» на всю страну после публикации фотографий роскошных интерьеров его дома, которые произвели впечатление на жителей: резные двери, золотая лепнина, мраморная винтовая лестница, фрески и картины, личная купель и тот самый «золотой унитаз».
Государство конфисковало имущество Сафонова, включая несколько домов и дорогие автомобили. В настоящее время начались торги по некоторым лотам. Например, сейчас выставлен на продажу сельский особняк в станице Новомарьевская за девять миллионов рублей, говорится в материале.
Ранее Черкесский городской суд приговорил Сафонова к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 миллионов рублей. Он был лишен звания полковника полиции, а его имущество на сумму 21 миллион рублей конфисковано в пользу государства.