Дом экс-главы ГИБДД Ставрополья с «золотым унитазом» и купелью выставили на торги

Суд установил, что Алексей Сафонов организовал преступную схему по незаконной продаже пропусков для водителей большегрузных автомобилей — нечто вроде «оберегов» от инспекторов ГИБДД. Водители, имеющие такие пропуска, которые размещали их на лобовом стекле, не подвергались остановкам и наказаниям за административные правонарушения со стороны подчиненных Сафонова.