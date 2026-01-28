Ричмонд
Женщина родила, стоя у регистратуры медцентра в Якутии

Женщина родила ребенка прямо у регистратуры медицинского центра в Якутии. Новорожденный получил травму головы, упав на пол. Об этом в среду, 28 января, сообщает Telegram-канал «112».

По словам 26-летней Марьяны С., она прибыла в приемное отделение со схватками, но сотрудники регистратуры не предоставили ей необходимую помощь. Пока ее муж заполнял документы и делал ей массаж, у нее начались стремительные роды. По ее словам, ребенок упал на пол и получил травму головы.

В Минздраве Якутии сообщили, что сейчас с ребенком все в порядке. По факту произошедшего будет проведена служебная проверка. При этом у Марьяны уже есть двое детей, говорится в материале.

Еще одна тяжелая история произошла в Нижегородской области. 39-летняя жительница региона после родов стала инвалидом: спасти удалось ребенка, но сама женщина получила тяжелое поражение мозга и уже два месяца находится в вегетативном состоянии.