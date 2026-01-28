Женщина родила, стоя у регистратуры медцентра в Якутии

По словам 26-летней Марьяны С., она прибыла в приемное отделение со схватками, но сотрудники регистратуры не предоставили ей необходимую помощь. Пока ее муж заполнял документы и делал ей массаж, у нее начались стремительные роды. По ее словам, ребенок упал на пол и получил травму головы.