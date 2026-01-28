Ричмонд
В Италии сиделку из Молдовы арестовали за покушение на убийство: Подопечная была доставлена в больницу с тяжелой травмой головы в критическом состоянии

Сейчас подозреваемая находится в тюрьме в распоряжении судебных властей, а врачи продолжают бороться за жизнь пациентки, не давая прогнозов.

Источник: Комсомольская правда

В Италии сиделку из Молдовы арестовали за покушение на убийство 83-летней подопечной.

Вчера, 27 января в итальянском городе Пергола карабинеры задержали 60-летнюю гражданку Молдовы по обвинению в покушении на убийство пожилой женщины, за которой она ухаживала. 83-летняя пострадавшая была доставлена в госпиталь с тяжелой травмой головы, ее состояние оценивается как критическое, сообщает местная пресса.

Тревогу подняла дочь пострадавшей, которая утром обнаружила мать в тяжелом состоянии. Находившаяся в доме сиделка заявила медикам, что травмы стали результатом случайного падения, однако врачи скорой помощи не поверили в эту версию. Характер повреждений и обстановка в квартире не совпадали с рассказом женщины, что стало поводом для немедленного вызова полиции.

В ходе расследования выяснилось, что месяц назад у пенсионерки уже было зафиксировано другое подозрительное падение. На основании технических проверок и собранных в квартире биологических образцов следователи пришли к выводу, что травма головы была нанесена умышленно.

Сейчас подозреваемая находится в тюрьме в распоряжении судебных властей, а врачи продолжают бороться за жизнь пациентки, не давая прогнозов.

