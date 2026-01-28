Ричмонд
Посольство РФ прокомментировало сообщения о пропавших в Египте россиянах

Посольство РФ в Египте пока не располагает официальной информацией о предполагаемом исчезновении двух российских туристов в этой стране. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве, отвечая на запрос ТАСС.

Источник: Life.ru

Дипломаты подчеркнули, что сведения по данному делу в посольство до настоящего момента не поступали. Отмечается, что граждане России должны были вернуться на родину накануне.

Напомним, что двое российских туристов бесследно пропали в Египте. Владислав Ревенко и Никита Таланов прибыли из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были вернуться 27 января. Молодые люди самостоятельно добрались на автобусе из курорта в Каир, о чём Владислав сообщил отцу в последнем разговоре 26 января, подтвердив заселение в гостиницу. В среду авиакомпания Red Sea Airlines уведомила, что оба туриста не явились на свой обратный рейс, и с тех пор их местонахождение неизвестно.

