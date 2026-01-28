В Эрмитаже сообщили, что умершая экс-сотрудница Ильина сама уволилась

80-летняя Людмила Ильина проработала смотрителем в Главном штабе Эрмитажа с 2013 года и уволилась 25 декабря 2025 года в связи с истечением срочного трудового договора, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе музея.
По информации знакомых пенсионерки, на следующий день после увольнения она перестала отвечать на звонки, а вскрыть дверь квартиры удалось только 28 января.
Планировалось, что женщина продолжит работу, но из-за ухудшения здоровья она решила не заключать новый договор. При этом в музее подчеркнули, что до последнего дня Ильина «прекрасно справлялась со своими рабочими обязанностями».
Связь с пенсионеркой была потеряна в конце декабря. После обращений знакомых и соседей ее квартиру вскрыли в присутствии родственников. По данным собеседника издания, смерть наступила в период с 26 по 29 декабря.