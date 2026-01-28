В Пермском крае два человека погибли в ДТП

ПЕРМЬ, 28 янв — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении на трассе в Пермском крае «легковушки» и внедорожника, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, от поселка Юго-Камский в сторону Перми ехал автомобиль Кia Сeed. Водитель иномарки не учёл погодные условия, поэтому машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там она столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем «УАЗ Патриот».
«В результате ДТП водитель и пассажир Кia Сeed получили смертельные травмы. Проводится проверка», — говорится в сообщении.