В Пермском крае два человека погибли в ДТП

По данным ведомства, от поселка Юго-Камский в сторону Перми ехал автомобиль Кia Сeed. Водитель иномарки не учёл погодные условия, поэтому машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там она столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем «УАЗ Патриот».