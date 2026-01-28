Нижегородцы за неделю перевели мошенникам почти 27 млн рублей

На втором месте по числу эпизодов — «предложение дополнительного заработка». Зафиксировано 14 таких случаев. Под предлогом подработки мошенники выманивали у людей личные данные и доступ к банковским счетам. Третье место заняло «мошенничество при онлайн-покупке» — 13 пострадавших. Люди перечисляли деньги за товары, которые в итоге не получали. Правоохранительные органы напоминают: не сообщайте посторонним данные банковских карт, не переходите по сомнительным ссылкам и не переводите деньги по просьбе незнакомцев.