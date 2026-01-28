Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы за неделю перевели мошенникам почти 27 млн рублей

Нижегородцы за неделю перевели мошенникам почти 27 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По ее данным, всего было зарегистрировано 71 преступление. Из них в 28 случаях использовалась схема «звонок от службы безопасности банка», когда якобы для спасения средств, их предлагалось перевести на «безопасные счета».

На втором месте по числу эпизодов — «предложение дополнительного заработка». Зафиксировано 14 таких случаев. Под предлогом подработки мошенники выманивали у людей личные данные и доступ к банковским счетам. Третье место заняло «мошенничество при онлайн-покупке» — 13 пострадавших. Люди перечисляли деньги за товары, которые в итоге не получали. Правоохранительные органы напоминают: не сообщайте посторонним данные банковских карт, не переходите по сомнительным ссылкам и не переводите деньги по просьбе незнакомцев.

Ранее сообщалось, что лжеброкеры выманили у 55-летнего нижегородца 4,5 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту.