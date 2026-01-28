Пожар на площади 1,8 тысячи квадратов вспыхнул на складе в Одинцове

Ранее сильный пожар произошёл в одном из хостелов Балашихи. Сигнал о возгорании поступил ранним утром 27 января. На место были направлены 12 пожарных и три единицы техники. В результате трагедии погибли четыре человека, а 15-летний подросток был госпитализирован. Жертвами оказались граждане Кубы.