Пожар на площади 1,8 тысячи квадратов вспыхнул на складе в Одинцове

Мощный пожар разгорелся на складе в Одинцове. Видео © SHOT.
По информации МЧС, горит склад текстиля на Можайском шоссе, площадь возгорания уже достигла 1800 квадратных метров и продолжает увеличиваться. На территории также расположен магазин с промышленной химией.
Ранее сильный пожар произошёл в одном из хостелов Балашихи. Сигнал о возгорании поступил ранним утром 27 января. На место были направлены 12 пожарных и три единицы техники. В результате трагедии погибли четыре человека, а 15-летний подросток был госпитализирован. Жертвами оказались граждане Кубы.
