Пожар на площади 1,8 тысячи квадратов вспыхнул на складе в Одинцове

В подмосковном Одинцове бушует крупный пожар на складе, охвативший производственные помещения. Огонь, предположительно, мог застать людей внутри, однако данных о пострадавших пока нет.

Источник: Life.ru

Мощный пожар разгорелся на складе в Одинцове. Видео © SHOT.

По информации МЧС, горит склад текстиля на Можайском шоссе, площадь возгорания уже достигла 1800 квадратных метров и продолжает увеличиваться. На территории также расположен магазин с промышленной химией.

Ранее сильный пожар произошёл в одном из хостелов Балашихи. Сигнал о возгорании поступил ранним утром 27 января. На место были направлены 12 пожарных и три единицы техники. В результате трагедии погибли четыре человека, а 15-летний подросток был госпитализирован. Жертвами оказались граждане Кубы.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.