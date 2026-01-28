Shot: Сильный пожар разгорелся на складе в Одинцове

В Одинцове произошел мощный пожар на складе. Об этом в среду, 28 января, сообщает Telegram-канал Shot.
Огонь охватил производственные помещения. Предположительно, в здании могли находиться люди, но информации о пострадавших пока нет.
Склад находится на Можайском шоссе, в нем хранится текстиль. По информации канала, площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров и продолжает увеличиваться.
В этом помещении также расположен магазин с промышленной химией, говорится в публикации.
Утром того же дня в подмосковной деревне Духанино вспыхнул пластиколитейный цех. Возгорание могло произойти от печки, которую использовали рабочие.