Таксист в Таиланде устроил разборки с россиянками из-за 49 рублей

Ранее сообщалось, что россиянок задержали после того, как они случайно заехали на военную базу в США, пытаясь найти ближайший «Макдоналдс». Навигационная система проложила кратчайший маршрут, который привёл их прямо к въезду на закрытую военную территорию. Девушки проехали до парковки с военной техникой, где были немедленно задержаны.