Таксист в Таиланде устроил разборки с россиянками из-за 49 рублей

Две туристки из России оказались в центре конфликта в Паттайе после поездки на мототакси. Поводом для скандала стала доплата в 20 бат — это около 49 рублей. Историю опубликовало местное издание The Pattaya News.

Источник: Life.ru

Водитель мототакси взял заказ через приложение и, используя переводчик, договорился с россиянками о двойной оплате поездки, так как пассажирок было двое. Девушки согласились и сели на мотоцикл.

Однако по прибытии приложение показало стоимость в 31 бат, а водитель потребовал 62. Туристки отдали 40 бат, сославшись на неудобную поездку. Таксист стал требовать доплатить ещё 20 бат, начал снимать девушек на видео, оскорблял их и позже выложил ролик в соцсети. Испугавшись, россиянки ушли, не завершив оплату.

Ранее сообщалось, что россиянок задержали после того, как они случайно заехали на военную базу в США, пытаясь найти ближайший «Макдоналдс». Навигационная система проложила кратчайший маршрут, который привёл их прямо к въезду на закрытую военную территорию. Девушки проехали до парковки с военной техникой, где были немедленно задержаны.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

