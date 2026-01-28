Таксист в Таиланде устроил разборки с россиянками из-за 49 рублей

Водитель мототакси взял заказ через приложение и, используя переводчик, договорился с россиянками о двойной оплате поездки, так как пассажирок было двое. Девушки согласились и сели на мотоцикл.
Однако по прибытии приложение показало стоимость в 31 бат, а водитель потребовал 62. Туристки отдали 40 бат, сославшись на неудобную поездку. Таксист стал требовать доплатить ещё 20 бат, начал снимать девушек на видео, оскорблял их и позже выложил ролик в соцсети. Испугавшись, россиянки ушли, не завершив оплату.
