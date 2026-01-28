Искавших «Макдоналдс» россиянок отправили в иммиграционный центр Сан-Диего

Ранее сообщалось, что 26 января власти США задержали двух гражданок России, которые, как утверждается, проникли на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в Калифорнии. Туристки из Самары утверждают, что попали на базу случайно, следуя маршруту до ближайшего «Макдоналдса» в Сан-Диего по навигатору. В посольстве России в США сообщили, что девушки в настоящее время ожидают возвращения на Родину.