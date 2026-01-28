Искавших «Макдоналдс» россиянок отправили в иммиграционный центр Сан-Диего

Двух россиянок, которых задержали на территории военной базы в Калифорнии, отправили в иммиграционный центр в Сан-Диего, пишет «360» со ссылкой на посольство России в США.
«По информации Службы иммиграции и таможенного контроля США от 26 января, ей были переданы двое граждан России, задержанных за несанкционированное проникновение на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в Калифорнии», — приводится в статье сообщение ведомства.
Со ссылкой на соцсети издание сообщило, что Наталья переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище, а в апреле 2023-го получила разрешение на работу. Вместе с подругой Кристиной они путешествовали по стране на автомобиле.
Ранее сообщалось, что 26 января власти США задержали двух гражданок России, которые, как утверждается, проникли на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в Калифорнии. Туристки из Самары утверждают, что попали на базу случайно, следуя маршруту до ближайшего «Макдоналдса» в Сан-Диего по навигатору. В посольстве России в США сообщили, что девушки в настоящее время ожидают возвращения на Родину.