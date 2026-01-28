Ричмонд
Электрички на Финляндском направлении задержались из-за попавшего под поезд прохожего

Пригородная электричка сбила мужчину, находившегося на путях на 15-м км перегона перегона Девяткино — Капитолово. Из-за инцидента задерживаются три электропоезда на Финляндском направлении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Источник: Коммерсантъ

Из графика выбились электрички № 6555 (на 46 минут), № 6357 (на 35 минут) и № 6557 (на 13 минут). Сейчас движение поездов по перегону полностью восстановлено.

Попавший под поезд пешеход скончался на месте происшествия, уточнили в МЧС.