Домашние животные погибли в пожаре в частном доме под Гатчиной

В Гатчинском районе в пожаре погибли домашние животные. Инцидент произошел в Романовке вечером 28 января. Огонь охватил одноэтажный рубленый дом и пристроенную к нему каркасно-щитовую пристройку. Общая площадь возгорания составила 96 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти. На место пожара прибыли сотрудники 42-й и 103-й пожарных частей и приступили к тушению пламени.