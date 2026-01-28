Ричмонд
Домашние животные погибли в пожаре в частном доме под Гатчиной

Инцидент произошел 28 января.

Источник: t.me/gumchslo

В Гатчинском районе в пожаре погибли домашние животные. Инцидент произошел в Романовке вечером 28 января. Огонь охватил одноэтажный рубленый дом и пристроенную к нему каркасно-щитовую пристройку. Общая площадь возгорания составила 96 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти. На место пожара прибыли сотрудники 42-й и 103-й пожарных частей и приступили к тушению пламени.

— Во время тушения были обнаружены погибшие домашние животные, — рассказали в пресс-службе ведомства.

МЧС России напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в жилых помещениях, особенно в домах с печным отоплением и деревянными конструкциями.

Напомним, ранее 10 баранов спасли пожарные из горящего ангара в Ленобласти. Пожар произошел 27 января в Кировском районе.