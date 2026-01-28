Ричмонд
В Подмосковье локализовали возгорание на складе с текстилем

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на складе с текстилем в Одинцовском районе Московской области на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Одинцовский, Можайское шоссе, дом 8г», — говорится в сообщении.

Пожар локализовали в 20.58 мск на площади 1,8 тысячи квадратных метров, уточнили в МЧС.