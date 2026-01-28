Суд арестовал двоих детей депутата Госдумы Дорошенко по иску о мошенничестве

Суд наложил арест на двоих детей депутата Государственной думы РФ Андрея Дорошенко. Об этом в среду, 28 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Все они выступают ответчиками в антикоррупционном иске Генеральной прокуратуры РФ против бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского.
— Да, — приводит РИА Новости слова источника, подтвердившего арест.
Согласно данным судебной картотеки, им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере или совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Судебные приставы уже арестовали собственность депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского. Согласно материалам иска, Вороновский, который с 2015 по 2017 год занимал пост главы Департамента транспорта и Министерства транспорта Краснодарского края, вместе с соучастниками получил незаконный коррупционный доход в размере 2,8 миллиарда рублей.