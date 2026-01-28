В Британии россиянина осудили за избиение знакомой сына Трампа

Румянцев, которому 22 года, был признан невиновным по обвинениям в изнасиловании и преднамеренном удушении потерпевшей, чье имя не называется, а также еще по одному эпизоду изнасилования. Прокурор в ходе судебного разбирательства заявил, что причиной конфликта стала ревность Румянцева к Бэррону Трампу, который, по его утверждению, познакомился с этой женщиной через социальные сети и поддерживал с ней дружеские отношения. Именно сын главы США сообщил правоохранительным органам об агрессивном поведении бывшего спортсмена, который, по данным СМИ, ранее занимался смешанными единоборствами. Согласно материалам дела, Бэррон Трамп стал свидетелем акта физического насилия во время видеозвонка со своей знакомой, после чего позвонил в службу экстренной помощи 999 и заявил: «Мне только что звонила девушка, которую я знаю. Ее избивают». Он сам в суде показания не давал.