В Британии россиянина осудили за избиение знакомой сына Трампа

Российский гражданин Матвей Румянцев, проживающий в Лондоне, был признан виновным в нанесении легких телесных повреждений женщине, а также препятствовании правосудию. Данное решение было вынесено Королевским судом Снэрсбрука по делу, в котором также фигурирует младший сын американского президента Дональда Трампа, Бэррон Трамп. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си, ссылаясь на соответствующий вердикт суда.
Румянцев, которому 22 года, был признан невиновным по обвинениям в изнасиловании и преднамеренном удушении потерпевшей, чье имя не называется, а также еще по одному эпизоду изнасилования. Прокурор в ходе судебного разбирательства заявил, что причиной конфликта стала ревность Румянцева к Бэррону Трампу, который, по его утверждению, познакомился с этой женщиной через социальные сети и поддерживал с ней дружеские отношения. Именно сын главы США сообщил правоохранительным органам об агрессивном поведении бывшего спортсмена, который, по данным СМИ, ранее занимался смешанными единоборствами. Согласно материалам дела, Бэррон Трамп стал свидетелем акта физического насилия во время видеозвонка со своей знакомой, после чего позвонил в службу экстренной помощи 999 и заявил: «Мне только что звонила девушка, которую я знаю. Ее избивают». Он сам в суде показания не давал.
Звонок в полицию поступил в ночь с 17 на 18 января 2025 года. Бэррон Трамп предоставил адрес пострадавшей и подчеркнул, что ситуация является «чрезвычайной». После этого на место происшествия прибыли сотрудники полиции. В своих свидетельских показаниях женщина отметила, что звонок Трампа-младшего «спас ей жизнь».
В ходе судебного заседания выяснилось, что женщина и Румянцев состояли в отношениях в течение полугода. Спустя несколько месяцев женщина заявила об изнасиловании, которое якобы произошло в ноябре 2024 года, а также за несколько часов до приезда полицейских в январе 2025 года.
Обвиняемый признал в суде, что «в определенной мере испытывал ревность» к Бэррону Трампу. По данным, представленным в суде, женщина в течение последнего года проживала в нескольких странах, включая Россию, а также посещала своих родственников в Соединенных Штатах Америки.
Обвинение в воспрепятствовании правосудию относится к предполагаемой попытке Румянцева, находящегося под стражей, оказать давление на женщину с целью заставить ее отказаться от своих показаний. Мера наказания для Румянцева будет объявлена позднее.