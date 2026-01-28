Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у «Ак Барса»

В матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» одержал победу на выезде. В Казани команда в овертайме переиграла местный «Ак Барс» со счетом 4:3.
Как рассказали в пресс-службе уфимского ХК, начало встречи осталось за гостями. После сейва вратаря Семена Вязового шайба перешла к Девину Броссо, который сделал точную передачу на Шелдона Ремпала. Тот, оставшись один на один, стремительно прорвался к воротам соперника и открыл счет. Казанцы больше владели инициативой, но оборона уфимцев действовала надежно. Лишь на 13-й минуте хозяева смогли сравнять счет. После этого «Салават» сам создал серию опасных моментов: Джек Родуолд отдал отличный пас из-за ворот, но бросок Броссо прошел мимо штанги. В конце периода Броссо и Кирилл Семенов устроили потасовку, и обе команды доигрывали период в формате «4 на 4».
Во втором периоде уфимцы снова вышли вперед. После выигранного вбрасывания Петром Хохряковым Владимир Бутузов сделал передачу на синюю линию, Сергей Варлов нанес бросок, а Денис Ян на пятаке добил шайбу в сетку. «Салават» перехватил инициативу и создавал больше голевых моментов. В середине периода уфимцы уверенно отыграли штраф, а затем, перехватив шайбу на своей синей линии, убежали в стремительную контратаку. Владислав Ефремов эффектно поразил ворота после паса Максима Кузнецова.
В третьем периоде у «Салавата» был шанс увеличить преимущество на две минуты большинства, но реализовать его не удалось. Затем штраф получили гости, и «Ак Барс» реализовал свое численное преимущество всего за пять секунд. Это придало казанцам уверенности, и они начали активно штурмовать ворота Вязового, но голкипер совершил несколько ключевых сейвов. Уфимцы перешли к обороне, блокируя броски. Хозяева взяли тайм-аут, заменили вратаря на шестого полевого и в итоге сумели сравнять счет, переведя игру в овертайм.
В дополнительное время обе команды имели опасные моменты. Ближе всех к голу был Ремпал. Решающую шайбу забросил Егор Сучков на последних секундах овертайма, принеся «Салавату Юлаеву» победу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.