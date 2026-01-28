Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у «Ак Барса»

Как рассказали в пресс-службе уфимского ХК, начало встречи осталось за гостями. После сейва вратаря Семена Вязового шайба перешла к Девину Броссо, который сделал точную передачу на Шелдона Ремпала. Тот, оставшись один на один, стремительно прорвался к воротам соперника и открыл счет. Казанцы больше владели инициативой, но оборона уфимцев действовала надежно. Лишь на 13-й минуте хозяева смогли сравнять счет. После этого «Салават» сам создал серию опасных моментов: Джек Родуолд отдал отличный пас из-за ворот, но бросок Броссо прошел мимо штанги. В конце периода Броссо и Кирилл Семенов устроили потасовку, и обе команды доигрывали период в формате «4 на 4».