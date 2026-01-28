При атаке дронов ВСУ на автомобиль погиб житель Белгородской области

«От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал он на платформе MAX.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Машина получила повреждения.
