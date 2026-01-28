Ричмонд
При атаке дронов ВСУ на автомобиль погиб житель Белгородской области

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. При целенаправленной атаке двух украинских БПЛА на автомобиль погиб житель белгородского села Новая Таволжанка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал он на платформе MAX.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Машина получила повреждения.

Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
