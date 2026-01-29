Опубликовано фото с места ЧП с колодцем в Нязепетровске, где погиб мальчик

Напомним, трагедия произошла днём 28 января 2026 года. Малолетний школьник пропал: он перестал выходить на связь с родителями, никто не знал, где ребёнок находится. К поискам подключились спасатели, они-то и нашли тело мальчика в колодце на пустыре по улице Южной.