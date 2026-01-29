Опубликовано фото с места ЧП с колодцем в Нязепетровске, где погиб мальчик

Опубликованы фотографии с места трагедии в Нязепетровске, где 9-летний мальчик упал в открытый колодец на пустыре и погиб. Снимки обнародовал региональный Следком и прокуратура области.
Напомним, трагедия произошла днём 28 января 2026 года. Малолетний школьник пропал: он перестал выходить на связь с родителями, никто не знал, где ребёнок находится. К поискам подключились спасатели, они-то и нашли тело мальчика в колодце на пустыре по улице Южной.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 109 «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». «В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание коммунальных сетей», — уточнили в региональном СК.
Эксперты проведут медицинскую экспертизу, сейчас ведется допрос членов семьи мальчика.
Также проверку по факту смерти несовершеннолетнего проводит прокуратура Нязепетровска.